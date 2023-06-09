Apple設計大獎包括多元包容類、趣味體驗類、互動交流類、社會影響類、視覺藝術類和創新思維類等6個類別，各有1款App和遊戲獲獎，獲獎者從36款入圍作品中選出。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）透過新聞稿表示，App和遊戲在生活、工作和娛樂中不可或缺，蘋果樂於表揚優秀開發者，彰顯其絕佳創意與設計。

今年蘋果設計大獎多元包容類的獲獎者支持來自多元背景、能力水準和語言的族群，得獎App為Universe- Website Builder，讓人們可以在線上創造店面、藝術家首頁、社群團體頁面或個人網站，並同時運行「動態字級」和「旁白」功能。

多元包容類獲獎遊戲為stitch.，為使用者帶來平靜和冥想的刺繡藝術。

趣味體驗類的獲獎App為「多鄰國」，針對瀕危語言、原住民語，和虛構語言所推出新的課程，持續擴展語言學習途徑。獲獎遊戲Afterplace結合復古像素冒險與現代元素，專為行動裝置設計，能夠透過滑動與點擊來操控，而不是虛擬按鈕。

互動交流類的獲獎App為Flighty，為使用者提供詳盡的飛行地圖、機場導航和延誤預測等資訊。獲獎遊戲為解謎遊戲「軌道連結」，透過簡單易懂方式讓互動趣味橫生，包括明顯省略文字、要點和選單導覽的起始教學。

社會影響類的得獎App為Headspace，將正念冥想介紹給大眾，使用者可以從眾多聲音中挑選，從長時間的指導課程到5分鐘的短暫休息都有。得獎遊戲為Endling，玩家在這款橫向卷軸遊戲中扮演一隻狐狸，在被環境災難和人類影響的焦土奮力前行。

視覺藝術類的得獎App為Any Distance，是一款設計前衛的體能訓練追蹤器，提供使用者可共享的動態圖表。得獎遊戲是Resident Evil Village，這款恐怖冒險遊戲打造令人毛骨悚然的城堡和破舊工廠等場景。

創新思維類的獲獎App為SwingVision，使用者可以化身網球教練，在比賽各個方面提供協助。獲獎遊戲為「漫威：瞬戰超能」，透過集換式卡牌遊戲的明快玩法，傳達多重宇宙裡每名角色的個性。