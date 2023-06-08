房價居高不下，買房不容易，一名男網友在路上看到一張房屋買賣廣告，一間位於陽明高中附近的公寓，建16.7坪開價398萬，廣告中強調「只有2房且屋況很差」，他讚屋主很誠實，將其PO上網後，多數人都好奇屋況究竟有多差。

原PO今（8）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見一根電線杆上張貼房屋買賣廣告，內容寫「陽明高中公寓，建16.7坪的公寓、鄰學區、2房屋況很差，開價398萬」，頭一次看到賣屋廣告特別註明屋況差，他讚屋主是誠實的屋主。

圖文引發網友討論，「398萬，2房沒什麼可以挑了」、「16.7坪兩房那多小啊？」、「好想知道有多差」、「先給看屋的人打預防針，期待值不要太高」、「先誠實再成交」、「可見得是真的差」、「行銷手段，吸引參觀」、「這個給過，通常都寫現況交屋」、「不敢寫屋齡，哪裡誠實啦」、「屋主吃了誠實豆沙包？」

也有人評估後，認為買屋本來就要翻新，賣398萬很便宜，「全部打掉重蓋還是划算」、「原本就有預計打算翻新的，可以去看看差到哪裡去」。但也有人說陽明高中在台北士林和桃園都有學校，認為以該價格，指的應該是桃園的房子。