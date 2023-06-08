竇智孔透露拍攝外景都是專注在當下。（八大提供）

竇智孔主持的八大《台灣第一等》邁入第10年，11日將播出第500集，竇智孔逗趣化身山寨伍佰，戴上假髮、背起吉他，模仿伍佰演唱招牌歌曲的驚喜祝賀影片，將在節目粉絲專頁和官方YT頻道曝光，他笑說錄製過程中，一度不小心口誤把500集講成500年，對於巧扮伍佰，給自己打了90分。

台灣第一等》10年來上山下海，走遍全台大小鄉鎮，竇智孔透露外景的魔力在於都是很開心專注在當下的狀況，日曬雨淋也不會辛苦，因為都是回憶的一部分。第500集節目中，竇智孔除了到高雄，一嚐刨絲木瓜和在來米漿混合拌煎的美濃限定特色早餐「木瓜粄」、以澤蛙製作的傳統客家料理「青蛙丸」外，還和復育志工一同種植印度莕菜，為水雉打造居住棲地。

在遠方靜待觀察水雉回巢時，竇智孔不經意流露出迷妹看到偶像登場般的沉醉神情，笑說自己非常喜歡這樣觀察生態，而《台灣第一等》也在拍攝期間，順利捕捉到水雉母鳥下蛋，公鳥孵育的珍貴畫面，讓團隊興奮直呼幸運。