以新《蜘蛛人》系列聞名的27歲男星湯姆荷蘭在國內外享有極高的知名度，兩年前他就有談到自己因片約不斷不堪負荷，有想要休息的打算，當時他正準備籌拍影集《擁擠的房間》，而昨日他在進行《擁擠的房間》媒體宣傳時投下震撼彈，表示他要休息一年。

湯姆荷蘭自新《蜘蛛人》系列打開知名度後馬不停蹄工作，這次他風格迥變在《擁擠的房間》中飾演人格分裂患者，他也多次提及該角色雖使他有機會嘗試不同戲路，但在揣摩的過程實在耗費他太多精神也讓他身心靈狀況趨近不穩定的狀態，最後毅然決然決定停工一年。

在訪談中，湯姆坦言這套劇是他的驕傲，卻在角色塑造過程中受到極大的折磨「我對壓力並不陌生」、「我已經很習慣感到緊張跟高壓，我習慣了」湯姆雖然多次表達自己對好萊塢的節奏感到習慣，但在拍攝完《擁擠的房間》後他還是去墨西哥度假，去曬太陽、享受生活，他也補充：「這套劇拍起來就是這麼不容易，但我很期待大家看完的想法。」