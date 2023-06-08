國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的競選辦公室，今與黨部、黨團跟智庫今中午展開「四方平台」，智庫執行長柯志恩直言，智庫早就準備好國政的資料，提出28項國政發展強化進行討論，包含兩岸及能源問題，未來會針對細部策略、文字處理和對外說法，雙方尋求最大共識，並強調侯辦有自己的選戰節奏。

侯友宜競選辦公室核心幕僚謝政達表示，今天是第一次侯辦跟黨團、智庫、黨中央的對接，廣泛討論對接的程序、各方需注意和協助的事項，包含政策層面也有初步了解，之後會有更深的接觸及談話內容。

柯志恩表示，今天是第一次四方平台，彼此在政策溝通、未來合作、步調與節奏做了充分溝通，智庫早就準備好28項，對於未來國政發展可以強化的重點，包括兩岸、能源問題等，今根據現有的政策資料，與侯團隊彼此透過對接，雙方在更細部的策略上做更精緻的處理，不管是文字的處理或對外說法上，尋求最大共識。

柯志恩指出，侯辦有自己的選戰節奏，不過，今天因為在智庫召開，智庫就是針對政策，再思考一下兩方團隊如何在政策的說法上能夠取得最大的共識，也會持續跟侯辦、侯友宜，未來做一個更好的簡報，再來看看對外要如何有完整說法，讓大家了解未來合作的藍圖到底是如何，今天只是一個初步，只有一個小時就報告一下、對接，最重要的是展開未來合作的模式。

針對談到哪些政策有共識，柯志恩僅稱，絕對都是有共識的，只是今天第一次四方會談，雖然也跟侯辦就文化、教育、體育政策等，有多所溝通，大家最關切的兩岸、能源議題，需要取得更大的共識，未來一定會讓外界有更清楚的了解，不過現在才六月多仍有些時間，他們會掌握自己的節奏。

被問到「四方會談」是否是要彌補侯友宜沒有全國選戰的經驗？柯志恩直言，侯團隊並沒有這樣的問題，選新北市長時有新北市長的節奏，選總統也有選總統的節奏，智庫本身就像是「影子內閣」，長期對國政有發表和延伸，此次會議是將一些研究成果、收集的資料給侯團隊，讓他們化為自己的東西後呈現給大眾，並沒有所謂中央跟地方的層級差別。