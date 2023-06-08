馬來西亞國際人道主義組織（MHO）嚴厲譴責新國脫口秀女演員佐瑟琳（Jocelyn Chia）公然損害馬來西亞國家聲譽，並建議大馬移民局禁止她進入大馬。馬國副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）也表示，馬國政府將採取行動對付侮辱「大馬落後」和將馬航MH370空難作笑料的脫口秀演員佐瑟琳。

新加坡出生的脫口秀演員佐瑟琳在紐約的一場脫口秀演出中，拿馬來西亞航空公司MH370航班失聯事件開玩笑，引起馬國民眾的不滿。事件延燒，引起新馬兩國政府的注意。

據馬來西亞媒體《東方日報》報導，MHO秘書拿督希山慕丁哈欣（Hishamuddin Hashim）表示，馬國政府應針對此事進行調查，並根據該國的法律對她採取法律行動。他說，「新加坡駐大馬最高專員梅儂（Vanu Gopala Menon）已表示，佐瑟琳已不再是新加坡人。因此，我支持移民局，禁止此人進入大馬。」

MHO發布聲明表示，「大馬政府應該對此事展開調查，並對她採取法律行動。由於該名女子發布針對MH370和大馬不當言論時，是在馬國境外。她所犯的錯誤並無法受到大馬法律所制裁。」聲明指出，大馬政府還是可以採取必要的措施，包括提出刑事訴訟、民事訴訟及抗議。

另外，馬國副首相阿末扎希表示，馬國政府將採取行動對付侮辱「大馬落後」和將馬航MH370空難作笑料的脫口秀演員佐瑟琳。他說，「通訊及多媒體委員會和警方將開檔調查，再帶到總檢察署採取進一步行動。」