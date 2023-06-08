藥華藥指出，這次將創新研發中心設於波士頓係具有指標性意義，除了因為波士頓具生技領導地位，具有多方位的產業資源，也可藉地利之便網羅當地生物技術高級資深人才。

PIRC更預計在未來兩年招募25名科學家，包括邀請疾病驅動生物學、蛋白質工程創新技術、抗體發現、新型態開發等各方領域專家加入，再結合總部近80名的研發人員，藥華藥研發團隊將超越百人，達國際藥廠規模。

藥華藥創新研發中心的發展重點除了正在進行的檢查點抑制劑(Checkpoint Inhibitor)研究計劃，也將開始新的抗體偶聯藥物(Antibody Drug Conjugate, ADC)研發項目，以藥華藥總部蛋白質結合(Protein Conjugation)的獨家技術及PIRC在抗體工程(Antibody Engineering)方面的專長，共同研發具有高度專一性標靶能力和強大作用的抗體偶聯藥物。