農業工作常常是勞動強度高且費時，隨著農村人口外移以及少子化趨勢，農業勞動力的供應正在減少，農機自動化可以快速、有效解決這個問題；並能藉由自動化來提升效率、減少浪費及降低投入成本。市調機構ReportLinker指出，2021年全球農業機器人市場規模為49億美元，到2026年更可望成長至119億美元，複合年增長率（CAGR）高達19.3％，市場相當可觀。

以大陸農業自動化為例，大陸農機市場2022年到2027年預計出現5.8％的複合年增長率（CAGR）。受惠於持續的研發和新技術的應用，阿里巴巴、京東、百度和騰訊等大企業也已部署智能農業計畫，推動大陸智能農業建設發展。大陸政府預估，至2035年全國自動化農機滲透率將達到約20％，雖仍遠低於歐洲和美國的90％，但相對而言，是個相當有市場潛力的區域，也將為相關零組件產業帶來可期的營運動能。

氣立指出，近期業績還未到達旺季水準，但公司仍持續在研發新產品上市，也將陸續至越南、泰國等參展，透過在不同區域市場及不同產業領域的開發，期望能提升在消費性電子產業以外的營收占比，加速回復到過往傳統產業旺季水準。