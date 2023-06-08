受到中國大陸非齊頭式的經濟成長所影響，全球投資基金轉向印度，造就印度股市從3月份今年波段低點開始起漲。過去兩個多月以來，外資買超印度股市的金額至少有70億美元，第2季也可望創下買超金額最高的1季。

有標竿之稱的印度Sensex指數，8日盤中一度漲至最高點63,321.4，打破去年12月的收盤高點63,284.19。同時，印度另一個Nifty 50指數也走揚。美系券商Jefferies上個月曾表示，此波反彈因有多隻腳在支撐，Sensex登上10萬點只是時間早晚的問題而已。

印度股市會大漲，基本面來看是企業財報佳在背後撐腰。至於技術面來說，年初時專門做空的金融機構Hindenburg Research唱衰印度大型集團Adani Group，也讓旗下多檔股票一度暴跌。不過，這些股票現在也跌深反彈，成為領漲族群之一。

根據Bloomberg Intelligence所彙整的數據，MSCI印度指數（MSCI India Index）的成分股，今年獲利可望成長約11.9%，漲幅在亞洲和其它新興市場中排名第2。

另外，印度GDP在截至2023年3月底的1年期間，成長7.2%，高於彭博社彙集各方意見的預估值7%。印度財政部也預估今年GDP將會成長6.5%，明顯大於IMF（國際貨幣基金組織）對中國大陸GDP的估值5.2%。