立法院會5月16日三讀通過《農業部組織法》，農委會將升格為農業部，下設8司、6處、7署、1中心及7個試驗研究機構，力拚今年底前正式掛牌。農委會今日向行政院會報告「強化農業韌性-農漁民協助措施」時，透露農業部將於今年8月1日揭牌，屆時會以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標。

農委會報告指出，立法院三讀通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，特別預算編列3800億，農委會所提強化農業韌性-推動農漁民協助措施，預計3年投入約268億，以加強農業及農村之社會、環境及經濟韌性等三個重要目標，確保照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級。

農委會說明，農業部組織法於5月31日制定公布，農業部預計今年8月1日揭牌，農業部以「提高農民所得」及「確保糧食安全」為重要目標，透過各項施政計畫，讓臺灣農業、農村更加強韌永續；另外，強化農業韌性及推動農漁民協助措施有三個重要目標，分別為社會韌性（農村送暖）、環境韌性（鞏固農村）及經濟韌性（強韌農業），關懷對象含農漁民、農漁村社區居民及全體國民。

在社會韌性（農村送暖），農委會盼透過食農教育、地產地消及鼓勵公私協力，達成支持在地農產業，照顧農民及農村高齡或弱勢族群。規劃辦理農村送暖，今年預計執行6.21億，辦理農村擴大供餐，已受理核定100個農村社區及110農會開辦；幸福餐盒，全台供應每週份數約為12萬份，預計今年全年供應總計400萬份幸福餐盒。設置惜食專區，預計今年輔導125處，已進行輔導100農會超市;鼓勵企業設置平價專區，刻進行協調全聯及家樂福檔期，預計今年辦理22檔期。

在環境韌性（鞏固農村），將推動提升農業水資源永續韌性建設，增設農業水資源蓄存及調度設施、系統性打造全區域韌性農田水利設施、推動輸水效率強化建設、建置智慧監視調控系統，今年度預算70億元均已核定，工程合計302件，已陸續完成測量、細部設計；強化社區農路韌性基礎建設，改善農路630公里，今年預計改善220公里，目前已全數核定辦理共244件；提升養殖供水效能強化源頭管理及推動科技化及永續化海上養殖，今年預計完成3處之工程設計；打造韌性漁港，因應漁船大型化，新(擴)建漁港及完備漁港多元機能相關設施8處，總受益漁船650艘，今年預計完成8處之工程設計並開工。

此外，也要建置農業氣象站及網絡，今年預計完成20座農業氣象站建置，降低農業損失至少4％；修建森林經營基礎路網及強化森林防減災預警機制，預計覆蓋70％林火高風險區域，今年預計修復林道24公里、崩塌地整治16公頃，完成森林火災通訊監測設備建置等，刻進行23件林道工程規劃設計及採購規劃。相關計畫將挹注221.34億，期鞏固農村三生永續、增加防災減災效能。

最後是經濟韌性（強韌農業），期盼帶動農產業共創多贏、強化智慧農業動能，規劃挹注33.76億元，輔導養禽場禽舍升級為密閉水簾式或非開放式禽舍；推動養殖結合綠能自發自用，今預計辦理3處示範性儲能設備、130戶剖牡蠣場域衛生保鮮處理設備，目前受理補助案件申請。

推動淨零智慧循環永續設(施)備，提供農業剩餘資源再利用量能2萬公噸，預計年底前可正式運轉，可將剩餘資源進行處理，提供能源化之料源。今年預計建置林業剩餘資材循環應用場域2處，處理木竹剩餘資材預估700公噸；補助漁船筏購置攜帶式AIS，提升漁船航行安全，強化漁船(筏)動態管理效率，今年預計完成補助500艘漁船補助。