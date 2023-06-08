許多人都愛吃鴨肉，不只單吃美味，還能變化多種料理，但也常聽到鴨肉有毒的說法，到底是真是假？對此，營養師呂孟凡表示，以營養學觀點來說，鴨肉不含任何有毒成分，除了是優質蛋白質來源外，鐵含量甚至比豬、牛、羊肉都高。不過，她也提醒，鴨肉脂肪含量較高，食用時要注意不要過量。另外，中醫認為鴨肉味甘、性涼，因此容易拉肚子的人建議要少吃。

營養師呂孟凡在臉書專頁發文表示，坊間盛傳鴨肉有毒的說法，其實是誤解。她表示，鴨肉歸類在豆魚蛋肉類，屬於優質蛋白質的來源；且值得一提的是，鴨肉鐵含量非常優秀，排除內臟類外，以能攝取到1份蛋白質（7公克）的份量來說，土番鴨、太空鴨、櫻桃鴨肉片、番鴨、鴨腿約含有1.3毫克的鐵，位居所有肉類前7名，比其它豬、牛、羊肉含量都還高，只輸給豬肝連肉。

呂孟凡提到，關於鴨肉脂肪低、熱量少的說法也是錯誤的。像是太空鴨、鴨腿每份蛋白質都含有10公克以上脂肪；櫻桃鴨胸肉片與番鴨則分別含有7.2、6.4公克脂肪，也屬於中脂肪到高脂肪蛋白質。至於土番鴨的脂肪就比較低，每1份蛋白質僅含0.8公克脂肪，太空鴨去皮後一份脂肪也只剩下0.6公克。

總結來說，呂孟凡表示，鴨肉是兼具美味又營養的食物，只是脂肪含量比較高，因此若有食用鴨肉，記得當天其它的脂肪攝取量要少一點。

另外，農委會也曾在官網說明，鴨肉的脂肪含量，不只比豬、牛、羊肉來得少，且在脂肪組成上，鴨肉飽和脂肪酸比率相對低，不飽和脂肪酸高達5％，也比雞、豬肉來得高。此外，鴨肉的維生素A及B群含量高，跟等重的雞、豬肉相比，鴨肉維生素A含量甚至幾乎多了一倍。另外，中醫提醒，鴨肉味甘、性涼，建議平常容易拉肚子的人要少吃。