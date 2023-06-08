即將上映的《閃電俠》備受各界期待，片中閃電俠回到過去，聯手蝙蝠俠與超少女打擊反派薩德將軍。今天公布超少女的幕後花絮，曝光導演安迪馬希提公布選角，以及薩莎卡勒訓練過程等，展現薩莎卡勒不一樣的一面。

超少女不是完美的英雄，她是不折不扣的外星人，她無家可歸，來到一個她覺得會找到安身處的地方，結果卻被關在囚房裡，經歷了許多痛苦和折磨，況且她早就失去了父母和她的星球。但她在貝瑞的幫助之下，重新找回對人類的信心，一同聯手拯救世界。

在幕後花絮中，可以看到導演安迪馬希提當時透過視訊，親自向薩莎卡勒宣布選角結果，薩莎卡勒流下喜極而泣的眼淚。導演安迪馬希提表示：「薩莎卡勒愈來愈受到矚目，當下我就覺得她是理想的超少女。」

薩莎卡勒表示：「我記得大學畢業時製作的願景版，蓋兒加朵演出神力女超人便是其一；現在我感到很幸運，竟然能演出超少女；我小時候多希望身邊有個像超少女的英雄，她是個狠角色。」

薩莎卡勒認為《閃電俠》中的超少女是前所未見，有著豐富且複雜的人性，她所經歷的一切都比別人深刻。導演安迪馬希提也表示，這不只是加入顛覆性的超少女，而是超乎眾人想像的超少女。

片中薩莎卡勒也親自出演特技動作，薩莎卡勒笑著說：「我問我會有特技替身嗎？結果他們說我不需要。」製片芭芭拉馬希提也補充表示：「她接受魔鬼訓練，很投入也樂在其中。」