暑假腳步近，台灣旅宿市場今年竟逆勢下探，受全民瘋出國影響，國旅至今暑假預訂住房率較往年同期少3成，業者看不到過去的訂房熱潮，盼招攬國際旅客彌補，台南市觀旅局推出國際觀光客獎勵方案，提升國際旅遊意願。

台南市旅宿業往年6月早已迎來國旅大爆發，民眾期待7、8月暑假出遊，預訂住房都達8成，今年疫情解封，至今旅館預訂住房約5成，民宿約3、4成，業者擔憂「似乎看不到訂房熱潮」。

台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，最近台灣又有一波新冠肺炎疫情死灰復燃，影響民眾出遊意願，另外近期民眾瘋出國，反而打到國旅市場。

台灣去年10月13日宣布出國解封，多數民眾選擇暫時觀望，當時班機位置也不多。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，國旅市場今年第1季表現仍很好，今年中民眾認為出國時機成熟，累積3年疫情無法出國的心態一次爆發，全台國旅今年暑假的訂房率都不好，部分出國班機航線卻一路訂滿到9月、10月。

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表示，今年暑假選擇出國旅客確實暴增3成，以日本、韓國、越南與泰國等地旅遊最夯。

蔡承宏表示，國外旅遊仍未恢復疫情前水準，旅行社在疫後大量缺工，領隊、導遊還需時間培訓。此外，台灣尚未解除大陸組團旅遊禁令，也有影響。

暑假訂房不如預期，旅宿業者盼政府多吸引國際旅客彌補，包括恢復更多大陸、香港與日本的直航班機，台南市觀旅局提出3項方案應對。

針對國際旅展及廣告行銷，台南市在「日、韓、泰、越、新、馬、港」等七7國投放台南國際形象廣告，規畫參與國際旅展。

在開拓國際航線方面，今年4月完成台南與日本仙台包機，擴大國際旅客來台南旅遊。第3是推動國際觀光客獎勵，每位入境的國際團客可補助800元，自由行旅客指定電商平台購買台南市的旅遊商品，則可獲得折扣碼、享優惠。

台南市觀旅局表示，暑假訂房情況需等7月初學生大考結束才較明朗。