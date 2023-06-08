新北市板橋區某私立幼兒園疑似發生教保員餵食多名幼童安眠藥物，引發社會譁然。對此，衛福部次長李麗芬8日上午在行政院會後記者會指出，現已協調部立台北醫院協助提供免費檢驗和健康追蹤，有關日後延伸的醫療費用將由部立台北醫院負擔，家長無需付費。

李麗芬指出，此案正由教育單位展開行政調查，檢警也介入偵辦，衛福部針對管制藥品也將持續了解相關管理措施。

李麗芬說，衛福部了解家長非常關心孩子健康，目前已請部立台北醫院提供免費檢驗，以便追蹤幼兒健康，至於衍生的醫療協助將由台北醫院負擔，家長都無需再付費，家長可直播專線「02-22765566 ＃2536」聯繫。

教育部次長林明裕補充，教育部曾為此5度去電提醒新北市政府教育局，盼能積極處理，目前新北調查小組已啟動，調查期為1個月，今天也透過地檢署擴大搜索約談8位老師，涉案最深的老師現已停職。此事件發生後，教育部將通令全國幼兒園在安全用藥上必須謹慎，避免再度發生憾事。