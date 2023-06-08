80歲的傳奇影星哈里遜福特暌違15年回歸，《印第安納瓊斯：命運輪盤》成系列最終集。（迪士尼提供）

哈里遜福特主演的印第安納瓊斯系列電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》，日前在坎城影展舉行首映，兩個多小時的放映結束後，現場觀眾爆起如雷的掌聲，此時攝影機捕捉到了在座的哈里遜福特，他情緒激動，眼眶含著淚水。第二天記者會上他談及此事，心情仍無法平復，席間一名記者還告訴他：「你還是很性感！」

沒錯，曾經在1998年被美國《時人》雜誌選為「全球最性感男人」的哈里遜福特，以《星際大戰》的韓索羅走紅，並藉《法櫃奇兵》的印第安納瓊斯全球聞名，只要他戴著軟呢帽、揮起長鞭、掄起拳頭，都會讓無數女粉眼冒愛心。而他演了4部印第安納系列電影，總共在全球締造了近20億美金（6百多億台幣）的票房，哈里遜福特的巨星地位因此確定。

接演印第安納瓊斯第四部曲《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》時，哈里遜福特66歲，當時他大可以把自己的演藝生命藉印第安納瓊斯這個決定性的角色持續發光下去，可偏偏等了15年，印第安納才在今年滿血復活。被外媒問及此事，哈里遜福特先是自嘲指指自己不再新鮮的肉體說：「這不是顯而易見嗎？」

但他隨即用簡單的話解釋了接演的原因，「我只是在等一個合適的劇本，一個可以讓角色延續下去的方式，而且我很想看到印第安納如何走向他的結局。」

哈里遜福特從不諱言這會是他最後一次扮演考古博士，也很開心自己的回歸能夠得到萬千粉絲的歡迎，由於電影中出現許多年輕時的瓊斯博士，看著被科技回春的自己，演藝事業成名比別人晚很多的他也很豁達，「那就是曾經的我，但我對年輕並不渴望，我對目前的我真的很滿意，畢竟我如今還有工作、也還在拍片。」