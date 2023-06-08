桃園市觀光旅遊局往年在大溪中庄地區舉辦風箏節，也舉辦大溪豆干節成為地方觀光盛事，但今年決定皆不續辦，市議員李柏坊指出，大漢溪流域有適合發展旅遊休憩的環境，期盼亮點需重新規畫再提升，觀旅局則說，考量環境特性，除風箏節將轉型風車地景藝術外，也將結合國際素食日行銷推廣大溪豆干。

觀旅局長周柏吟指出，中庄景觀土丘周邊的親水園區、山豬湖吊橋工程陸續完成，大溪橋往鶯歌方向已形成完整旅遊帶，但中庄周邊道路路幅、可容載人流車流，一次性活動宣傳效益有限，期盼將風箏節活動轉型為主題裝置藝術，規畫製作風箏、風車意象拍照打卡裝置藝術，搭配製作探索大漢溪左右岸自行車旅遊集章摺頁，結合周邊店家設計導客行銷活動，以促進觀光實質效益。

他也說，全台目前有超過300萬蔬食人口，其中豆製品更是素食中重要飲食元素，希望大溪豆干產業升級，跳脫以往短期活動宣傳方式，今年將辦理桃園國際素食推廣活動，透過辦理素食市集體驗、國內外媒體踩線採訪、永續旅遊遊程設計及推廣、桃園特色素食產品推薦及研發等方案，吸引國內外素食客注目進而來訪桃園。桃園風箏節及大溪豆干節當初舉辦目的是吸引遊客目光也確實收到效益，希望將單一節慶可以昇華成為全年性的吸客，才能讓觀光發展永續。

李柏坊則說，大溪過往的觀光節慶活動雖然熱鬧有餘但延續性不足，他認為不能只有放煙火式的宣傳，觀旅局想轉型未必是壞事，也建議可與在地業者有更多的聯繫達到產業合作效益，期許能夠找出更多觀光休憩亮點。