南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，因此，將著重在追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率，並持續專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率。
南寶將持續調整產品結構，把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品。
此外，在接著劑的應用領域上，將聚焦軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。塗料方面，則著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料，並持續整合產品線與服務以提供更好、更完整的解決方案。
客戶持續調整庫存及去年基期較高影響，南寶(4766)5月營收為新台幣17.69億元，年減7.1%，月增13.9%，前5月營收78.51億，年減9.9%。
南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，因此，將著重在追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率，並持續專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率。
南寶將持續調整產品結構，把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品。
此外，在接著劑的應用領域上，將聚焦軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。塗料方面，則著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料，並持續整合產品線與服務以提供更好、更完整的解決方案。
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