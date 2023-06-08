南寶表示，由於總體和外部環境不確定性高，今年營收持續成長的難度不小，因此，將著重在追求本業長期獲利成長與提升長期股東報酬率，並持續專注提升營運效率，目標持續改善營業利益率。

南寶將持續調整產品結構，把握具備良好市場潛力的新產品與應用，並著重於高毛利產品。

此外，在接著劑的應用領域上，將聚焦軟性包裝、光學用膠等，以降低外部環境的影響。塗料方面，則著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料，並持續整合產品線與服務以提供更好、更完整的解決方案。