國民黨總統參選人侯友宜團隊今與黨中央、智庫及立院黨團召開「四方會談」，對於侯友宜的兩岸政見多次避答九二共識，國民黨智庫執行長柯志恩強調，侯都講得很好，以中華民國憲法為基本主軸，但必須在字句上更精緻化。

柯志恩表示，她認為侯友宜每當被問到兩岸問題時，侯已經回應的很好，都是根據中華民國憲法跟主軸，侯也有拜訪過前總統馬英九，都有基本的了解。

柯志恩認指出，在兩岸論述的說法上，黨內都想要更加精緻化，讓每一個字句都能更準確，大家才能更了解，「兩岸論述是無可迴避的問題，所以我們會直接地告訴大家，請大家給我們一點時間。」

柯志恩強調，今天四方會談僅有一個小時，卻有28項議題，雖然能源跟兩岸非常重要，但這部分是個更精緻的語言切磋，需要取得更多的討論，今天只是開始，很快就會有結論。

對於侯友宜的兩岸論述，是否會參考鴻海創辦人郭台銘的「兩岸和平宣言」？柯志恩認為，這個都是在討論的範圍，侯友宜過去言談也是呼應郭台銘的說法，很多人認為郭台銘說法可以作為參考，侯也已經有回應，她認為是沒有問題的。