國立台東女中第22屆美術班「藝千零一夜」今天在藝文中心開幕。（蔡旻妤攝）

國立台東女中第22屆美術班「藝千零一夜」今天在藝文中心開幕。（蔡旻妤攝）

國立台東女中是全縣高中唯一設置美術班的學校，第22屆美術班「藝千零一夜」今天開幕，結合公益愛心義賣。學生繪製的植物圖鑑手札相當熱賣，所得將捐給台東縣友善關懷協會協助偏鄉弱勢孩童課後輔導及獨居弱勢長者餐食經費。活動邁入第7年，在地醫院及社福團體都曾獲得學子們的經費協助。

台東女中畢業成果展 師生愛心義賣助偏鄉弱勢

受疫情影響，台東女中美術班的畢業成果展停辦3年，如今恢復展出，13名畢業生在台東藝文中心展出11件西畫、21件水墨、18件版畫、21件設計、43件立體、56件植物繪圖作品，同時將植物繪圖作為手札捐出做義賣。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，協會總共服務70位小朋友、129位長輩，義賣所得將協助課後輔導及長輩餐食費用。他說，原本只義賣手札，結合環保推出帆布袋，美觀又實用，受到許多民眾詢問，歡迎大家愛心做公益。

東女美術班老師康毓庭2022年與共感地景創作公司合作「野地博物館」計畫，推動「教育部藝才班創新課程計畫」設計植物繪圖課程，讓學生以代針筆點畫技法，繪製台灣原生種植物圖鑑。作品中像是九層塔、芳香萬壽菊、菖蒲、迷迭香，鉅細靡遺的局部特寫幾可亂真，運用0.1mm的代針筆，堆疊出立體感。

台東女中校長王垠說明，美展不僅是教學成果的展現，也是推動學校、社區美感教育非常重要的平台，台東女中師生團隊持續辦理各項的美學、美感教育活動，期盼鄉親到展場給學生鼓勵，並且踴躍購書作公益，展期至16日止。

饒慶鈴提到，台東女中是縣內唯一一所高中階段設置美術班的學校，教學硬體設備完備，老師教學經驗豐富，為延續發展台東地區美術教育及培育台東藝術人才不遺餘力，美術班自89年成立以來，至今已24年，各項對外競賽，績效斐然。