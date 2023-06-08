劉偉龍強調，依法7天前通知董事泰山公司第23屆董事訂於112年6月8日上午10時，於台北市長安東路二段99號10樓泰山公司總管理處召集第一次董事會推選新任董事長，不料詹景超明知其已不具董事長身分，竟於事前宣布泰山公司全體員工今天集體在家上班、聲明拒絕開放泰山公司供泰山公司第23屆董事召開董事會，顯然是為阻撓泰山公司第23屆董事依法行使職權。

劉偉龍說，一早董事們依通知陸續抵達開會地點時，赫然發現泰山公司總管理處大門深鎖，門外並聚集大批宣稱為泰山公司員工之不明人士阻擋董事會之進行，企圖干擾董事會議事，過程中更發生身分不明之人掀翻董事會議事桌椅、對在場工作人員大聲咆哮、擾亂現場秩序等衝突情事，所幸董事會最終排除萬難順利召開，出席董事並依公司法第208條第1項規定一致推選劉偉龍董事擔任董事長。

劉偉龍強調，5月31日泰山公司選出第23屆董事及獨立董事後，詹景超之董事及董事長資格即隨之消滅，不料詹景超竟不積極交接職務，反持續冒用泰山公司董事長之名發布不實公告，不僅於日前違法宣稱總經理蔡政達職務已遭暫停，今又阻撓第23屆董事召集第一次董事會、唆使不明人士佔據泰山公司接待大廳，所作所為荒腔走板，不惜觸犯強制罪等刑事罪嫌也要鞏固其違法竊據至今的董事長職位，惡行惡狀實已天怒人怨，人神共憤。

此外並敬告全體泰山公司股東、員工、合作廠商，泰山公司已於112年6月8日董事會選任新任董事長劉偉龍，詹景超偽以泰山公司名義之所作所為，均與泰山公司無涉，泰山公司亦否認其效力，對詹景超種種違法行徑，泰山公司必將嚴究其法律責任。