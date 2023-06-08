一名45歲男子因左胸皮疹到皮膚科就診，醫師細問下才知，男子左胸劇痛已將近一周，起初以為是心肌梗塞，還曾至心臟內科求診，卻查不出病因；直到胸前開始出現紅疹、接著產生水疱，才驚覺是「皮蛇」在作怪。

安南醫院皮膚科醫師陳郁蓁表示，俗稱皮蛇的帶狀疱疹，發作時疼痛難耐，且傷口會有灼燒感，因此又被稱作「百痛之王」。皮蛇是由水痘帶狀疱疹病毒所造成，只要患者曾得過水痘，病毒就會潛藏在脊椎的背根神經節內，當免疫功能不佳或抵抗力下降時，病毒就會沿著神經跑出來，進而產生神經痛、癢、刺等症狀。

她並表示，由於神經皮節為帶狀分布，皮膚會出現帶狀紅疹及群聚水疱而得其名「帶狀疱疹」。罹患帶狀疱疹無須過度擔心，只要接受適當治療，皮膚病灶大多可於2~4周痊癒，但神經修復能力與年紀有關，年紀越大，修復時間越長，且神經不適的症狀更久更嚴重。

她並說明，若帶狀疱疹發作90天後仍有神經不適症狀，醫學便定義為「疱疹後神經痛」，短則數月，長則數年，讓患者生活品質大受影響，還可能引發視力、聽力受損、暫時排便或排尿不順等併發症。

陳郁蓁表示，根據統計，得過水痘的患者，一生有超過3成的機會罹患帶狀疱疹，若想預防或減少帶狀疱疹的不適，施打疫苗最為有效。

她表示，台灣已於2003年起實施新生兒水痘疫苗的施打，但2004年前出生的民眾逾9成得過水痘，即20歲以上民眾都潛伏水痘帶狀皰疹病毒，因此建議50歲以上成人、18歲以上且為風險較高的族群，都應接種疫苗。