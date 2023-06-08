花蓮縣政府今在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬港內及港區周邊戰爭時，民生管線遭敵方摧毀，各單位第一時間前往搶救。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬港內及港區周邊戰爭時遭敵方滲透摧毀，民生管線也被破壞，消警、縣府局處及民營單位如何第一時間啟動應變措施搶救，特別的是，花防部今年首次參與民安演習，派坦克及裝甲車等以優勢兵力殲滅敵軍，演習內容相當逼真，令前往現場觀摩的學童嘆為觀止。

民安9號演習今天下午1點在花蓮港23號碼頭通關中心舉行，演練背景為戰爭與複合型災害同時發生時，縣府在第一時間整合資源，啟動聯合應變指揮管制中心開設、發布災防告警訊息（CBS）與防空警報、動員後備替代役支援、民生必需品配售、戰時收容救濟等項目。

花蓮縣政府今在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬戰爭時港內行政大樓遭不法份子蓄意破壞，在縣警局霹靂小組與花蓮港務警察總隊連手攻堅下成功逮捕歹徒。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，模擬港內及港區周邊戰爭時遭敵方滲透摧毀，消防局特搜人員第一時間挺入災區救援。（羅亦晽攝）

縣府表示，為求演練內容符合實際戰時災害狀況，特別與花防部等單位，在重要關鍵基礎設施花蓮港內舉辦演練，內容包擴模擬戰爭時港內行政大樓遭不法份子蓄意破壞，在縣警局霹靂小組與花蓮港務警察總隊連手攻堅下成功逮捕歹徒，而花防部則派出坦克與裝甲車及優勢兵力，針對藉由直升機空降而來的敵人進行包圍殲滅，抵禦敵人侵犯；社會處則在美崙國中進行戰時收容救濟演練，希望在烏俄戰爭借鑒下，讓各局處提前做足戰災應變準備。

首次參加民安9號演習的花防部第二作戰區指揮官陳建義說，此次演練有別以往從災害逐次提升到複合式災情， 今年是以戰災為主並結合天然災害，驗證地方政府應變機制，整合軍公民營救援能量，由於花蓮港是重要的防護目標，也是國軍應援的關鍵設施，能透過此次演練對災害防救跟整合進行驗證。

演習指導官、教育部常務次長林騰蛟說，今年中央強化地方政府對戰爭應變作為，並著重暫時災民收容救濟站的運作，由於戰爭時國軍在第一線作戰，沒有任何兵力能量可支援戰爭導致的各種災害，因此須運用轄內民力量能自救，確保地方政府發揮地方機關功能維持民生。

花蓮縣政府今在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府今在花蓮港舉行「全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習」實作演練，演習指導官、教育部常務次長林騰蛟（左）肯定成果，頒發加菜金給消防局代理局長吳兆遠（右）。（羅亦晽攝）

接著他也透過頒發加菜金給消防局代理局長吳兆遠，肯定消防局此次的演練成果，每位參與人員在縣府領導下，戮力展現精彩亮眼的表現及高度的行動跟效率。