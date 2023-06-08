台中神岡豐洲科技工業園區二期開發案，台中市府認為台開公司未依契約繳交開發的相關費用，違反契約約定，因此發函台開，契約關係從2021年10月12日起不存在，市府也提行政訴訟請求確認契約關係不存在，台北高等行政法院認為，無法認定市府有何「公權利」受到侵害之虞，市府起訴顯然不備要件，判決駁回。可上訴。

台中市政府與台開在2012年6月18日簽訂中市政府委託辦理神岡豐洲科技工業園區二期申請、設置、規劃、開發、租售及管理計畫契約書，但市府主張依契約約定，台開公司負責工業區開發所需之一切資金，且地價補償費、土地改良物補償費、遷移費及拆遷獎勵金均由台開先行支付。

台中市政府通知台開在2021年4月14日前，給付土地改良物補償費及特別救濟金，遭台開回函拒絕給付，另市府函請台開在2020年8月31日前，繳納因使用國有土地須繳予財政部國有財產署的保證金，亦未見台開給付。

市府以台開未依期限内繳足契約之土地費用，及財政部國有財產署的保證金，違反契約應負義務，且經市府一再催告仍未繳納，認台開構成契約的違約規定，前年終止契約通知函，通知台開在2021年10月7日終止契約。

台中市政府為了要確認契約是否已終止，這攸關兩造是否繼續依據契約履行相關權利義務，於是提起行政訴訟，並聲明，確認契約之契約關係從2021年10月12日起不存在。

台北高等行政法院認為，台中市政府不用等待法院確認，應可依條文約定，繼續進行處理與台開之權利義務關係，市府起訴主張確認契約之契約關係自2021年10月12日起不存在，顯然欠缺確認利益，即使台開否認市府合法解除契約，也無法據以認定市府有何主觀公權利或法律上利益受到侵害之虞，市府起訴顯然不備要件，判決駁回。