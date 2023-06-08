桃園市長張善政今出席2023桃園閩南文化節開幕記者會，先替總舖師辦桌試菜。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

2023桃園閩南文化節將自10日登場至7月2日，期間有許多精彩活動包括40隊藝閣隊伍的千人踩街、總舖師辦桌、桃園國際龍獅邀請賽等，8日率先舉行開幕記者會，市長張善政表示，桃園是文化大熔爐，閩南人口超過百萬，盼閩南文化節能讓長輩及年輕人體會文化傳承的珍貴。

張善政說，辦理桃園閩南文化節的目的是希望結合文創產業並透過系列活動，向民眾展示傳統文化的內涵，讓無論是長輩還是年輕朋友都能體會到文化傳承的珍貴，進而去珍惜及保存。

文化局說明，桃園閩南文化節今年邁入第12年，這次推出5大精彩的系列活動，10日最先登場的是「藝閣vs踩街」，由社區、學校、宮廟組成40隊藝閣隊伍將在八塊厝民俗藝術村及大湳街區進行踩街競技，踩街活動結束後，藝閣車會在八塊厝民俗藝術村展示至17日。

桃園閩南文化發展論壇將於17日登場，邀請專家學者深入討論傳統工藝文創、表演藝術、信仰節慶等議題。每年開放認桌就被秒殺的「總舖師辦桌」將在18日舉行，今年以「入新厝」為活動主題，選於新永和市場停車場辦理。桃園首次辦理「桃園國際龍獅邀請賽」將於24日至25日在桃園陽光劇場辦理，11隊來自亞洲各國的舞龍舞獅隊伍交流競技。

文化局說，壓軸自製大戲「鬥陣III」將在7月1日、2日辦理，，去年「鬥陣II」一舉拿下國際Muse Creative Award活動類金獎，已成為桃園的亮點文化品牌，表演會結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素。