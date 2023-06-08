民眾黨主席柯文哲訪日最後一天，8日下午於派駐日本的外媒所組成的「日本外國特派員協會」演講，並接受外媒犀利提問。對於台人能接受兩岸一家親？柯文哲認為，「互相諒解」是他跟中國大陸來往可以走下去的很重要原因，要求對方諒解時，也要倒過來說服台灣人，一家親比一家仇好，柯也問現場口譯「諒解」如何翻譯，稱自己一直找不到適當的字。

《產經新聞》提問，柯文哲提倡兩岸一家親，是否可以讓中國政府接受、願意對話？另外台灣人民會接受兩岸一家親？

柯文哲指出，所謂三個條件，一個中國、九二共識跟一國兩制，現在中國大陸常常會講說，如果民進黨不接受不跟他談，後來他才發現真正的理由是共產黨根本不想談，提出了一個民進黨一定不會接受的條件，就他個人辦過8次雙城論壇跟世大運的經驗，中國固然有他的堅持，但是也是要試著說服他，「第一點，我們沒有正面否定你，我當時為什麼提出五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，其實最後那個最難，叫互相諒解」。

柯文哲強調，要讓對方知道說，「你有你的困難，我有我的困難，啊如果你堅持這個，後面根本都沒得談，是不是可以換個方法處理？」所以所謂對話就是「我想跟你談」但是能不能彼此諒解一下。

至於兩岸一家親台灣人民是否接受？柯文哲認為，我們要求對方諒解的時候，有時候也要倒過來，要跟台灣人民解釋，要試著說服台灣人民說，一家親還是比一家仇好、交流比斷流好、對話比對抗好。

他強調，要很務實跟台灣人民講說，台灣目前43％外銷是道中國，一年對中國出超1000億美金，在台灣本島內38萬陸配，在大陸台灣人不會少於100萬人，當雙方關係這麼密切，是否能夠務實一點想說怎麼處理問題。

柯文哲說，結論是互相諒解不僅要要求對方諒解，其實有時候要轉過頭來跟台灣人民講說，「我們的確事實上有一些困難需要處理」，他認為互相諒解是自己在跟中國大陸來往的時候，可以走下去的很重要的原因。

而就在口譯翻譯後，柯文哲詢問翻譯人員，「你剛剛那個諒解你是用哪個字翻譯？」翻譯回應：我剛剛是翻譯為，有時候是翻empathy（同理）就是對對方有同理心的。柯則打斷說，他去美國發現，這個字很難翻成英文，諒解，他一直找不到適當的字，所以為什麼美國一直聽不懂這個字，「empathy，像嗎？」他要問在坐的記者，有沒有更精確的字把諒解翻成英文，大家想想看。

柯文哲接著補充，為什麼講這個，台灣比世界更了解中國，台灣比中國更了解世界，所以為什麼有時候西方世界跟中國打交道會踢到鐵板，因為的確有很多字，就是同一個文化才可以了解那個字是什麼意思，當跨過文化就是很難溝通。