台北市都發局8日舉行都市審議委員會，針對台北美術館擴建案規劃建設「地下式美術館」，都審會正式審議通過，除了建議施工單位應於當地保留市民記憶的中山北路兩側喬木外，由於地面層仍是公園用地，委員會也提醒施工單位，應該注意建蔽率問題避免違法。而擴建後的地下式美術館，預計於2027年完工、2028年正式營運。

針對北美館擴建案，都審會於4月底曾審議過該案，因北美館擴建案外觀設計地形如小土丘，鄰近中山北路側的斜坡為垂直方向，應注意下大雨，可能是否造成地表逕流，也就是流入地下層等。因此都審會先通過連續壁雜項工程，要求地面層部分應提資料後再續審。

而8日上午都審會續審北美館擴建案，申設單位在報告時指出，針對地表逕流狀況，將設置生態透水溝系統及沿路大氣孔溝道，另外就是中山北路側部分設置鋪面滲透溝，皆會放置在綠廊帶內。都審會最後建議，申設單位應保留具有市民記憶的中山北路兩側喬木，因北美館擴建案採地下式，加上地點為公園用地當多目標使用，地面層應維持為公園，且因地面層建蔽率僅剩不多，應考量若公園未來要設其他設施狀況。

都審會最後也通過北美館及公園處評估設置，修正通過北美館擴建案，除公園多目標使用須交由公園處處理，申設單位將可申請建照。都審會也提醒，由於該建案多數使用公園用地，除了提醒施工單位應保留雙排的喬木設計外，該地法定建蔽率僅12.45％，目前已經達到12.44％，未來施工時會關注施工單位是否有在合法範圍內施作。

北美館擴建工程採統包方式，工程經費約新台幣44億3萬元，樓地板面積共約44576平方公尺，規劃為地上1層、地下2層的建築物，用途包含展演映空間、多媒體儲存空間、教育服務空間、行政空間、大廳、服務空間、商業空間、公共服務空間及停車場等，2022年9月30日開工，工期為1800日曆天，預計2027年完工、2028年正式啟用。