知韓文化協會執行長朱立熙，7日深夜在臉書發文，指名現任國家電影及視聽文化中心（國影）董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯，一連點出3項罪狀，而他起身揭發的理由，是因「文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上」，詢問國影，目前尚無回覆；詢問國影監督單位文化部，目前尚無回應。

朱立熙文中寫道，藍祖蔚是常態性的性騷擾慣犯，待過的職場都因為不名譽而黯然離職，「他（藍祖蔚）在超級電視台任職時，盜用4個人的email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾，我掌握了他進出系統的時間請他解釋，否則就立即走人，他面紅耳赤馬上滾蛋。」

其二，是朱立熙爆藍祖蔚還曾對女記者說，自己對性學是家學淵源（藍祖蔚父親藍昭堂是花柳科名醫），可以給她們臨床指導，嚇到女同仁們花容失色。第三點，是稱藍祖蔚在自由時報時，除了持續言詞與肢體性騷擾之外，還被多人目擊要求女記者坐在他的腿上，極盡下流之能事。

最後朱立熙在文末寫道：「我以上所寫的都是事實。藍某如果認為我污衊他，歡迎對我提告。我此生罵人無數，但只有一次挨告，就是政大韓籍狼師朴在慶的『性醜行事件』，但是檢察官以不起訴結案。」

藍祖蔚臉書聲明全文。（摘自臉書）

對此，藍祖蔚也發起反擊，委法律事務所提出3點聲明，包括藍祖蔚職涯規劃，從未因所謂性騷擾而離職。二是藍祖蔚擔任超視新聞部監製期間，雖曾因職務需要測試basys即時作業系統，故在同事提供帳號、密碼之情形下，登入同仁電子郵件信箱，絕無所謂盜用同仁信箱散佈騷擾文字之情形，更無朱立熙所述性學臨床指導之事。至於朱立熙指控藍祖蔚曾發生與女性同仁過從親密之事，當時已經自由時報內部調查理解，並無騷擾情形。

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