男子晨間過馬路遭左轉車撞傷，衝擊彈飛瞬間畫面曝光。

又見車輛撞傷路人事故！苗栗縣50歲蔡姓男子，昨天早上5點多出外運動，徒步經過苗栗市自治路時，被準備轉彎的21歲楊姓女駕駛開車撞上，所幸蔡男被撞後送醫無大礙，詳細事故原因尚待調查釐清，而事發經過畫面8日曝光，撞擊畫面險象環生。

楊女駕駛轎車撞上正在過斑馬線的蔡姓男子。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

台中市沙鹿區前天晚上，才剛發生1名女子走在斑馬線上，被1輛機車撞傷送醫，苗栗市昨天也發生一起轎車撞傷路人的事故。

根據了解，蔡男昨天早上出外運動，沿著苗栗市自治路往東行走，於穿越北安街口時，在斑馬線上遭沿自治路西行欲左轉北安街的楊女開車撞上，蔡男當場被撞飛倒地，全身多處擦挫傷，所幸送醫無生命危險。

警方到場，對楊女施行酒測，無酒駕情形，她則稱沒有看到穿越路口的蔡男，才會直接撞上。苗栗警分局呼籲，民眾駕駛車輛，左右側部分視野會受前擋風玻璃兩側A柱阻擋，因此於左右轉彎時，駕駛應移動頭部先行確認，以確保能隨時注意車前狀況，且行經路口更應減速慢行，另提醒民眾於入夜及清晨可穿著明亮色系衣物