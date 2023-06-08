億光重申尊重智慧財產權之一貫立場，全力捍衛客戶及股東權益，對於不實的新聞報導，億光不排除提出法律追訴行動，以實現新聞公平、公正、公義及公開的價值。

億光5月營收15.79億元，年減19.88%、月增14.69%，登上今年次高；前5月營收74.08億元，年減16.13%。

《產業》遠雄海洋公園擬砸3億元 3方向升級主題遊育園
《產業》夏季加盟展9日登場 估締造逾4億元商機
《電腦設備》光寶科5月營收124億、月增3% H2必贏H1
#億光 #德國 #Mouser #產品 #判決