億光重申尊重智慧財產權之一貫立場，全力捍衛客戶及股東權益，對於不實的新聞報導，億光不排除提出法律追訴行動，以實現新聞公平、公正、公義及公開的價值。
億光5月營收15.79億元，年減19.88%、月增14.69%，登上今年次高；前5月營收74.08億元，年減16.13%。
針對首爾半導體(SSC)及媒體近期對於SSC及Mouser之間德國訴訟所發布的相關新聞報導，億光(2393)在此表示聲明與澄清，該德國訴訟判決僅侷限於Mouser在德國銷售的特定客製化UVA產品，對於億光現有其他客戶及產品沒有影響。
億光重申尊重智慧財產權之一貫立場，全力捍衛客戶及股東權益，對於不實的新聞報導，億光不排除提出法律追訴行動，以實現新聞公平、公正、公義及公開的價值。
億光5月營收15.79億元，年減19.88%、月增14.69%，登上今年次高；前5月營收74.08億元，年減16.13%。
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