針對首爾半導體(SSC)及媒體近期對於SSC及Mouser之間德國訴訟所發布的相關新聞報導，億光(2393)在此表示聲明與澄清，該德國訴訟判決僅侷限於Mouser在德國銷售的特定客製化UVA產品，對於億光現有其他客戶及產品沒有影響。