市府都發處表示，希望之丘親子遊戲場預估將在年底前完工。（張志康攝）

基隆市長謝國樑8日下午視察正在施工中的希望之丘親子遊戲場，謝國樑表示，這個遊戲場預估年底前完工，遊具的認證也不要受到太多拖延，後續市府也會請交通處盤點周邊的停車空間，並做好指引及規畫。市府也會推動環保的親子餐飲設施。

這項工程的全名是「希望之丘親子遊戲設施再造計畫工程」，屬於希望之丘系列改造工程的一部分。原本總經費約6400餘萬元，預計今年2月完工。不過因為去年8月相關法令修改，因此變更設計，工程也延宕至今。

市府都發處表示，目前總經費已上漲到8200餘萬元，若一切順利，遊戲場將可在今年10日到年前前完工。

謝國樑指出，這項工程是前市長林右昌積極爭取推動的，市府希望這項工程能夠盡快完工，另外因為全國遊具認證都出現大塞車，因此希望能夠由都發處等各方面，盡早安排相關的遊具認證，避免民眾等待過久。

另一方面，由於希望之丘周邊沒有太多的停車空間，市府也遊戲場在完工後，可能會排擠市區停車空間，如信二、部基等。謝國樑也指示交通處應做好相關的交通規畫及指引，也將會與基隆市議會協調，是否能於假日期間開放收費停車。

謝國樑說，這個遊戲場也將開放環保的親子餐飲設施進駐，比如說冰淇淋之類的，讓孩子玩累時，能夠有消費及休息的地方。另外，市議員有提到雨遮設施，市府將等完工啟用後，再視實際使用狀況評估設置。

希望之丘親子遊戲場承繼了原本中正公園遊戲場的特色，在高低落差達三層樓之基地上，設計了遊戲塔、溜滑梯等遊具，也配置不同年齡層遊具與休憩空間。