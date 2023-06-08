全球永續發展在過去十年快速進化。安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen 8日表示，根據安聯環球投資研究顯示，全球在重大事件、顛覆與科技革新，以及這股趨勢從ESG演進到影響力投資等諸多力道交錯推進下，永續投資正逐步躍為主流，預估2025年永續主題管理資產有望挑戰50兆美元，這股影響力不可小覷。

安聯環球投資研究指出，觀察世界經濟論壇歷年調查，2010到2014年，全球前五大風險仍多與經濟議題相關；但到了近幾年，關注的前五大風險則轉向ESG相關議題。從資產管理規模變化上，也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。根據預估，全球ESG資產管理規模預計在2025年達到50兆美元、有望達到全球資產管理規模的三分之一以上。

Matt Christensen表示，烏克蘭相關地緣政治動盪，引發外界對不同層面的永續議題熱烈討論，包含歐洲能源危機及全球糧食安全問題，與此同時，有些地區受到水災威脅，加上其他地區出現乾旱，再次顯示人為事件對氣候的影響及衝擊。

回顧去年，Matt Christensen表示，去年是對永續發展相關承諾有所考驗的一年，但永續發展卻因此變得更加成熟；關於永續投資需要實現什麼目標，當中又要如何衡量等議題，也都來到一個全新階段。但安聯仍聚焦氣候變遷、地球限度和包容性資本主義等三大永續關鍵主題，建立可擴展的解決方案，以支持邁向轉變。從這些主題為目標導向的參與和研究提供指引，將有助於確保能識別出重要的風險和機會。

Matt Christensen指出，推動ESG投資上印象最深的是星巴克的案例。星巴克的高層雖有宣布各項善待員工政策，但沒有落實，像薪資調整、員工福利等，當時安聯就在星巴克股東會上對相關提案投下反對票，表達抗議落實太慢，星巴克也回應了，真正落實對員工的關懷、改善勞資關係，績效自然也改善、也會在投資績效上有所回報。

針對洞悉ESG與投資績效之間的關係，Matt Christensen表示，比較MSCI世界指數與MSCI世界ESG領袖指數，儘管ESG與投資績效之間的短期相關性仍不明確，但從相關數據顯示，ESG投資可望在市場動盪時期發揮下檔保護效果，且永續投資亦有助長期風險調整後回報表現。

拉長來看，Matt Christensen表示，負責任的長期風險管理，不論是從全球氣候災害、經濟損失等實體風險，還是石化等企業轉型所衍生的資產減損風險，又或是如台灣預計自2024年起課徵碳排放費等所要面對的碳排放風險，都需嚴肅面對。

在法規風險方面，以亞太地區為例，2016年至今，亞太地區相關法案數目增加2倍，全球相關法案數目增加1.9倍，亦凸顯在長期風險管理上所要面對的重要課題。

Matt Christensen表示，安聯思維已超越單純的ESG，轉而更全面思考所有投資組合的永續性。目標則是展現出我們投資對真實世界所產生的正面影響力。