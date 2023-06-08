歌手朱俐靜（Miu）2022年7月因乳癌病逝，享年40歲，她生前和Lulu（黃路梓茵）情同姊妹，Lulu曾以「雙胞胎妹妹」的身分陪朱俐靜宣傳專輯，可見雙方好交情，而Lulu今（8日）凌晨則突然分享與朱俐靜的9年前合照，兩人長相神複製，讓網友看了都直喊：「好想Miu」。

Lulu今凌晨突然分享與朱俐靜塵封多年的合照，並寫下：「9年前的今天，我們好可愛」，朱俐靜和Lulu親密貼臉自拍，兩人長相神複製，連唇膏都擦同色系，就像隔著鏡子拍照，有網友則表示，朱俐靜個性文靜、Lulu則是活潑，兩人雖然個性大不同，仍一拍即合。

讓網友看了都直呼：「真的好像姐妹」、「Miu本人真的很親切，希望她現在在另個時空好好的！」、「好想Miu」、「看起來好像雙胞胎」、「是不是想她了，我也是好想好想她」、「可惜妳的另一面鏡子不在人世間」。

朱俐靜生前和Lulu是無話不談的好姊妹，朱俐靜在人生最後的幾個月，還是會提醒Lulu，要記得做健康檢查、每天都要過得很開心，如今她香消玉殞，讓外界悲慟不已。