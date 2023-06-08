日月光環基會執行長汪渡村（右一）攜手內政部警政署黃明昭（左一），在福隆海水浴場撿拾沙灘上的垃圾。（警政署提供）

警政署長黃明昭（左一）與參加淨灘的成員合影。（警政署提供）

警察打擊犯罪維護社會治安，也不忘守護環保、愛護家園。警政署8日上午偕同財團法人日月光環保永續基金會在福隆海水浴場舉辦「2023日月光海洋日」淨灘公益活動，署長黃明昭與來自各地波麗士、民防義警及熱情的民眾約有500人一起捲起袖子，用行動響應公益、守護環保，愛護我們自己的家園。

財團法人日月光環保永續基金會行政長汪渡村指出，環保永續基金會的成立，是以促進環境保護與經濟發展之平衡，提升環境永續、降低環境衝擊為目標，致力於環境保護、節能減碳、循環經濟及自然生態等環保永續相關公益活動。

為響應6月8日聯合國國際海洋日，日月光將自今年起訂每年的6月1日為日月光海洋日，原本淨灘活動在6月1日就要舉辦，但為因應防颱措施延至今日舉行，也恰巧配合聯合國國際海洋日，向人類賴以生存的海洋致敬，展現照護海洋的決心。

黃明昭則表示，守護環保、愛護家園，跟警察維護治安的理念相同，透過環保與治安的守護，才能讓子孫後代繼續享受美好的環境。警政署對於社會公益活動的響應及參與，向來不遺餘力，並積極提升為民服務品質，讓民眾感受警察的溫暖。

黃明昭說，這次攜手財團法人日月光環保永續基金會共同舉辦愛心公益淨灘活動，主要也是要讓大家知道，無論企業，還是政府單位、警察，都是住在這片土地上，環保的守護責無旁貸，必須不斷努力耕耘、付出，才可以享受幸福安居的環境。