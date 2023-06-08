台東縣112學年度國民中小學校長第1階段遴選結果出爐，經委員會決議共11位國中小校長連任，7位遴選他校，共計18名。另外，三仙國小等6校校長列入第2階段遴選作業。

台東縣政府教育處表示，今年無國中校長申請退休，國小申請退休有豐里國小校長蔡見明、三和國小校長張國華、富山國小校長廖偉民等3位，另三仙國小、東清國小及福原國小等3校校長出缺。

台東縣國中小校長遴選後調動及留（連）任名單為，池上國中校長蘇意媛、豐田國中校長洪文政、賓茂國中校長王淑冠、美和國小校長林聖瑜、瑞豐國小校長陳光煌、寶桑國小校長李倩鈺、仁愛國小校長曹音鵬、龍田國小校長吳耀仁、利嘉國小校長林庭瑤、關山國小校長陳文玲、大溪國小校長林智皓等11名。

國小校長遴選他校則為，三和國小校長孫美珠、富山國小校長張鳳珠、卑南國小校長楊惠珍、豐里國小校長吳昭明、賓朗國小校長羅道勳、馬蘭國小校長曾英哲、瑞源國小校長王嵩逸等7名。

教育處指出，三仙國小、東清國小、福原國小、尚武國小、大武國小、成功國小等6校列入第2階段遴選學校，開放儲備校長及曾任校長送件申請，相關表件可至台東縣政府教育處網站下載使用。