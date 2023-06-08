光華特定專用區(二)國有土地(特二)目前作為作為南門中繼市場，今日藍營議員認為，原中繼市場應繼續作東門中繼市場，財政部表示，特二早已規劃作為公務機關辦公廳舍使用、2022年行政院也已拍板定案給NCC、數位發展部辦公使用，租期只展延至今年底止。

南門市場預計今年9月下旬使用，市場預計7月底搬離特二土地上的中繼市場，藍營議員今日開記者痛批，台北市已經花1.8億元蓋市場，又要另花幾千萬蓋中繼市場，不把人民的錢當錢。

財政部表示，北市府為改建南門市場與東門市場，2017年前市長柯文哲爭取短期租用特二基地作為市場改建期間攤商臨時安置基地，當時規劃方案是南門市場與東門市場同時改建，所以行政院2017年同意將特二基地短期租給北市府作為南門與北門市場中繼市場使用。

2018年北市府向國產署提出協助承租特二基地時，僅表明提供南門市場中繼使用並無東門市場，租期只需5年。國產署北區分署與台北市市場處簽定國有基地租約，是2018年的8月1日，到2023年7月1日止，不過因為因疫情關係，工期有所延後，所以北市府市場處再行文給國產署，希望可以延長租期到今年底。

國產署表示，基於配合地方政府改建市場需求，今年4月報行政院同意將租期延長到今年底，已經充分給予協助。

國產署表示，特二基地早在2017年就已經規劃興建中央辦公廳舍，2022年行政院也已經拍板作為國機通訊委員會(NCC)、數位發展部辦公廳舍新址預定地，該等機關也已經依法撥用辦理興建聯合辦公大樓，由內政部營建署統籌各機關進駐等事宜，如果繼續租給北市府，將延誤辦公大樓興建時間，使進駐機關仍繼續在外租用辦公廳舍，支付龐大的租金，造成國庫負擔。

目前東門市場目前的基地範圍約1581平方公尺，約61攤，國產署已經多次建議市府優先考慮光華特定專用區(五)，簡稱特五，面積有約5376平方公尺，可供東門市場中繼使用；或者國產署也可以提供光華特定專用區(一)，簡稱特一，也有約1748平方公尺，盼北市府勿將市場推責中央，訴諸民意造成民眾有所誤解。