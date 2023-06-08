為宣傳文化部發給18歲到21歲的文化成年禮金，以及最新推出的新點子劇展製作，國家兩廳院在自家官方臉書上的文宣用語，先是以「終於成年了，是不是想搜尋一些18＋的」為引，再搭配搜尋引擎秀出的關鍵字「成年好康」、「成人話題」等字樣作為配圖，這樣的宣傳手法，在性騷擾事件連環爆的當下，引發網友不同討論意見。

為宣傳文化部發給18歲到21歲的文化成年禮金，以及最新推出的新點子劇展製作，國家兩廳院在自家官方臉書上的文宣用語引發討論。（摘自國家兩廳院臉書）

兩廳院發出聲明指出，「兩廳院透過『成年禮金』的推廣，使『成年』與『禮金』兩個關鍵字更為串聯，並拓展大眾對於『成年』此關鍵字的思考，不讓大眾被搜尋引擎導出的成見影響。」

有資深劇場人認為是「觀感問題」，官方單位在宣傳用語上要多斟酌，但「18＋」可以聯想的話題有很多，不一定是「成人話題」，所謂的「成人話題」也不見得會一定和「性騷擾」連結。

也有藝文工作者指出，在性別事件接連爆發的當下，看到這樣的文宣字詞，「真的會生氣」，但也有網友認為，性騷擾不分年紀，兩者之間沒有必然的關聯。

搭配文化部文化成年禮金，國家表演藝術中心包含國家兩廳院在內的三館一團，目前推出三種優惠配套，包含每席票價300元的限量青年席位，三館一團主辦節目與推廣活動，使用文化幣全額付費可享限量五折優惠，以及使用文化幣購買館團主辦節目，加贈該場館駐店消費抵用券或專屬禮物。總計近7000青年席位，以及近300場主辦節目及活動以響應五折優惠，希望吸引青年親近表演藝術。