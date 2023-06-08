羅時豐今（8日）出席客家電視20週年記者會，他去年擔任金曲獎主持人，今年交棒給被稱作「有化妝羅時豐」的韋禮安，他說有拍鼓勵影片給對方，相信對方一定會主持的很好，「滿有趣的，去年是我，今年是他，有一個延續，像是父子傳承的感覺」。有教一些主持技巧嗎？他笑說，講話要講快一點，「不要像我語速那麼慢，到時候又被幹掉」。

會再挑戰三金主持嗎？他先是開玩笑，表示去年主持被抨擊後留有陰影，「我受傷很大喔，沒有啦，我覺得我還要多學習、多努力」，他也說當時網路上的酸民言論，他並沒有理會，更笑說自己只會看好聽、稱讚的話。

他與孫盛希將在7月的高雄啤酒音樂祭合體，羅時豐表示2人首次合作，他本來提議合唱孫盛希的歌曲，由他負責饒舌部分，「但我現在開始學已經來不及了，只好讓她委曲求全一點，合唱我的歌曲。」屆時會像去年金曲秀出腹肌嗎？他害羞表示，現在沒有身材了，都是一些老肉。

談到日前因為姪子生病住院暫停YouTube「羅時豐D.L 不務正YA」，曾因為腸胃問題開過3次刀的他，表示現在最在意健康問題，「我開3次刀還能存活、保持這麼健康，真的很感謝老天爺，不知道祂是不是希望我在社會有什麼貢獻」。

他過去曾與蔡阿嘎合體拍攝YouTube，也曾一起拍攝廣告，今被問到蔡阿嘎近日被炎上的事情，羅時豐表示2人私下沒有交情，僅在工作上合作過。

今日記者會開場由羅時豐與吉那楊淑喻帶來精彩的《鬧熱打擂台》開場曲，《鬧熱打擂台》是客家電視開播以來屹立不搖的長青節目，更是臺灣電視史上最長壽的歌唱選秀節目。在20週年記者會上邀請從第一集主持至今的羅時豐與第三任女主持人吉那同台慶賀，別具意義。

羅時豐也發表了主持客家電視台20年心得，「感謝在客家電視台20年來得到很多學習，開台時並沒有太多的主持經驗，就直接主持開台節目《鬧熱打擂台》，他說榮幸也表示自己不斷的在學習「做什麼像什麼」。節目搭擋吉那則在一旁敲邊鼓：「金鐘獎要頒個終生貢獻獎給他」，逗得台下笑聲不斷。