根據越南證券集中保管公司數據顯示，5月份國內外投資者註冊了近 10.5萬個新證券帳戶，為2022年9月以來最高數字，亦較4月新開帳戶數達四倍之多，帶動5月股市價量齊揚。近期在越南政策支持、降息效應助攻下，股市資金行情蠢蠢欲動，投資人開始重返市場，皆支撐了後市表現。

日盛越南機會基金研究團隊指出，央行5月25日調降再融資利率2碼至5.0％，同時也把隔夜銀行拆款利率調低2碼至5.5％，重貼現率則維持在3.5％，在今年第三次的降息之後，也使得胡志明指數與越南河內指數5月分別出現了2.5％與7.4％的漲幅。

此外，觀察越南關鍵數據，5月新註冊的外資直接投資（FDI）達52.6億美元、年增27.8％；5月出口金額年降幅收窄，其中，農產品出口年增更高達98％。前五月月平均CPI年增3.6％，遠低於官方4.5％的目標。數據顯示越南今年以來景氣落底回溫、宏觀經濟表現穩健。

日盛越南機會基金研究團隊指出，從技術面來看，胡志明指數突破了季線、半年線與年線等重要均線，同時季線穿越半年線呈現黃金交叉，顯示越股已進入積極向上階段。展望後市，不論聯準會（Fed）是否持續升息，越南央行預料仍然保持寬鬆，市場預估今年越南利率尚有再下降0.5％到1％的可能，若外資賣壓縮減，大盤將可望保持震盪走高的格局。