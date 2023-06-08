加盟行業多元並蓬勃發展，已成為國人創業投資的主要管道之一，加盟總部對於想加盟的人應該事先提供加盟重要資訊，以使有意加盟者考慮清楚後再作決定。其中加盟營運期間所需購買之商品、原物料費用金額或預估金額，更是有意加盟者評估是否要選擇此加盟總部之重要交易資訊，而提供加盟重要資訊的方式，可以使用紙本、電子郵件、以及例如通訊軟體Line等方式，提供給想要加盟的人瞭解。

公平會表示，將靖補公司為加盟資訊之提供者，具有優勢之一方，於招募加盟過程，僅以口述告知加盟營運期間購買商品、原物料費用預估金額，卻未充分且完整揭露其所掌握該加盟重要交易資訊，使有意加盟者難據以充分評估加盟營運期間須支出的費用及其合理性等，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少該加盟者可加入其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，所以公平會開罰10萬元。

公平會呼籲，加盟總部與加盟店是創業的合作夥伴，加盟總部與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏，以減少加盟交易糾紛。