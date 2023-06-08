瀚荃指出，今年1、2月已是低點，雖然5月營收未能重返3億元關卡，但月減幅已見縮小，下半年的表現符合公司法說會營運展望，預期上半年是低點，下半年營收年減幅將續縮小。

瀚荃是以I/O電源端內接式連接器起家，近來調整積極調整產品發展策略，減少消費產品，轉向工業、新能源與儲能相關產品應用；近期開發三合一大電流連接器，三合一的主要訴求：大電流、訊號源客製選擇及專利安全鎖扣。

大電流可包容-400-1000V（伏特），300A（安培）；訊號源選擇，可搭載USB 3.2Gen2、Pogo Pin或客製模組；專利安全鎖扣可依需求隨插即用或主動鎖扣。這項產品可廣泛應用於工業配電裝置如發電機、工業配電盤等，太陽能相關如儲能櫃，綠建築相關電力設備，電動車之充電樁裝置等。

瀚荃第一季產品組合，伺服器與網通通訊占比最高，達28％、其次依序是筆電27％、工業21％、消費電子9％、光電7％、汽車電子5％、AiOT占3％。

瀚荃表示，未來將持續提高工業、高速運算、儲能、醫療、航太等，開發符合客戶需求及市場趨勢之產品。

瀚荃強調，今年第一季將是營運谷底，消費端需求雖尚未恢復，然目前稼動率逐漸恢復，有小量急單，6月開始可望穩健復甦；瀚荃東協廠由於韓系客戶庫存過高，送樣中產品還在觀望，但因目前客戶皆有非中國產能需求，今年東協廠成長已有40％，因此可望於第三季見到成效。