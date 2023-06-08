連鎖餐飲集團瓦城（2729）5月營收報喜，受惠母親節、謝師宴與端午粽子預購，5月營收4.67億元、年增78.74％，前5月累計營收23.88億元、年增36.53％。展望後市，疫後餐飲市場大復甦，瓦城將針對全台商圈特色屬性持續拓點展店計，目標年底前展店18家、達成雙位數成長，強勢營運動能可望推升營收仰攻。

端午節連假檔期、粽子預購、加上謝師宴進入旺季，內需消費力道疫後轉強，瓦城泰統集團以多品牌、創新菜色和良好的服務品質，業績持續提升。去年集團啟動數位轉型投資、優化企業體質的精實門店等一系列政策，配合精準行銷活動，成功吸引來客消費，並激烈的餐飲市場競爭維持優勢，進一步提升市占率。為擴大版圖，瓦城在豐原太平洋、時時香於宜蘭新月與華泰名品都在積極準備中，近期內全新開幕。重新改裝的瓦城中和環球、非常泰天母SOGO、瓦城中壢大江和瓦城宜蘭新月，也即將以嶄新面貌與消費者見面。

隨著防疫措施陸續鬆綁且各國邊境逐漸開放，2022年台灣民間消費實質成長達3.59％，展望未來，臺灣走出疫情的陰霾，國人消費信心與人潮明顯回升。民間強勁的消費力道有助於餐飲業整體發展，而國內防疫解封政策、國際觀光市場復甦更持續帶動國內餐飲市場成長，集團對2023年台灣餐飲業保持樂觀。

瓦城泰統集團以多品牌經營策略，搭配採購優勢、成本控管以及研發實力，加速擴張市場版圖，針對全台灣各地商圈特色量身打造展店計劃，預計拓展18家店、達成雙位數成長。除持續於台灣積極展店，2024年也將以美國市場作為全球布局首站，目標將在2030年達到全球30個品牌、500家店，齊力挹注營收動能。