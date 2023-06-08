王碧瑩指出，台灣安聯長期目標是提供台灣投資人多元化的永續產品，無論是透過境內基金的發行或境外基金的引進，希望用最快速度讓投資人有機會參與這樣的趨勢與機會。

在盡職治理部分，王碧瑩表示，雖然台灣上市櫃公司的ESG議題與碳排放等資訊揭露尚在循序發展階段，不過我們並沒有原地等待，相反地，自2019年起我們在台灣導入許多集團資源與系統，透過建構完整的資料庫，以及「議合（Engagement）」及「代理投票（Proxy Voting）」這兩大項盡職治理的核心，逐步建立安聯投信對台灣上市櫃公司在ESG議題上的正面影響力。

例如: 台灣仍然有很多企業對於減碳的理解是很模糊的，但我們在國外的KPI base approach就是透過和企業共同探討減碳的方法與目標，有助於在這方面協助台灣企業一起邁向淨零碳排的長線目標。

在永續理念分享與倡議，王碧瑩表示，這幾年透過主管機關、學校教育、公民活動等不同的管道與活動形式來做，初期在主管機關正在建構永續治理架構與法規階段，安聯花了較多時間與資源與主管機關分享國外法規治理架構與趨勢，接著安聯則是藉由在學校教育、研討會與活動，讓永續觀念更為普及。

過去幾年在全球疫情洗禮下，許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現，因環境快速變動而出現不同樣態，永續投資更是如雨後春筍般快速茁壯。隨著永續策略有望化簡為繁、多元發展更貼近投資人與產業需求，主題型永續基金將有望成為下一波產品亮點。

王碧瑩表示，全球市場正經歷深刻轉變，挑戰傳統投資框架，參與永續發展及掌握趨勢，將成為未來規劃商品的關鍵因子。在各種政策、基礎建設需求等多重力量推動下，持續推高永續投資規模；根據統計，全球ESG股債基金去年下半資金回籠，今年持續流入；去年ESG相關策略的股債基金，淨流入金額即有近千億美元。

王碧瑩表示，全球永續產品發展趨勢正在從ESG延續至影響力投資。安聯環球投資從1999年成立第一檔永續發展基金以來，一直致力於新的投資策略的開發，目的就是希望這樣的策略可以更貼近法規的要求，但更重要的是更貼近投資人的需求。

王碧瑩表示，正是因為這此動力，安聯的投資策略從SRI 策略，挑選各產業中SRI表現最佳的模範生進行投資，到後來進一步聚焦氣候參與改善成效策略、淨零碳排，而開發出的CEWO（氣候風險改善成效）、KPI base等，而目前則會強化在影響力聚焦的策略，包括符合聯合國永續目標的SDG align策略，以及影響力投資。