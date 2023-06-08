當代「控球之神」保羅（Chris Paul）有著漫長順遂的職業生涯，生涯至今的遺憾是從未贏得總冠軍，對於38歲的保羅來說已經習慣外界冷言冷語，不過他的女兒也因此受到牽連，保羅日前作客節目《The Pivot Podcast》，揭露了女兒在學校遭到同學嘲笑的故事。

先前傳出太陽團隊已經通知保羅，決定將他裁掉的消息，ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）則跟進報導，指出保羅仍想和戴文布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）合作，而太陽仍在研究多種選項，包含交易、裁掉等，保羅團隊也希望太陽能在6日28日，也就是他的保障合約生效日前做決定，如果太陽最終決定與保羅分道揚鑣，就能在確實被裁掉的情形下進入自由市場。

自從保羅加入太陽輔佐戴文布克，球隊一躍成為季後賽等級強隊，甚至闖進了總冠軍賽，且在即將要換約的時刻，保羅選擇放棄最後一年的4400萬美元薪水，2021年和太陽簽下4年1.2億美元合約，但明年賽季只有1580萬受到保障，合約最後一年的3000萬美元更是非保障。

不過無冠的話題，總是會牽連身旁親人，保羅在節目中談到，「我的女兒是我一生中最甜蜜的存在，現在她到了學齡階段，其他的小朋友會瘋狂地跟他說垃圾話，例如在學校有個小男孩就對她說『你爸爸永遠得不到冠軍之類的話』。無冠總是困擾著我，但對我身邊的人來說可能更加艱難，尤其是我妻子，她有時會因此整晚都睡不好。」