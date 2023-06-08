馬英九基金會今表示欲邀大陸五校學生來台，但遭陸委會告知「不會過」，對此，陸委會回應，馬英九基金會日前透過學界人士轉達有意邀訪陸方五校學生，並提供相當簡略的行程與團員資訊。陸委會基於職責及善意提醒，表達在台參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主進行安排；也提醒宜考量當前社會情勢，及民意對交流安全管理之要求。

陸委會表示，政府對於兩岸青年交流向來樂觀其成、正面看待；疫情後迄今已陸續開放陸生學位生、交換學生及短期研修生來台，尚未開放來台專業交流。陸委會強調，任何以「專案申請」邀請陸方人士來台交流，應依循法規，並符合交流主旨，方能有助兩岸良性互動。

陸委會表示，馬英九基金會日前曾透過學界人士轉達有意邀訪陸方五校學生來台，並提供相當簡略的行程與大致之團員資訊。陸委會基於職責及善意提醒，初步說明政府上述政策立場，並表達在台參訪宗旨如為教育交流，行程自應以教育為主進行安排；也善意提醒宜考量當前社會情勢，及民意對交流安全管理之要求，邀請單位及受訪學校必須完整承擔好規劃及落實維安工作的具體責任。

陸委會再度重申，兩岸逐步恢復健康有序交流是政府既定政策，維護安全管理更是政府職責。依據當前民調也顯示，絕大多數民眾是支持在做好安全管理下，能循序擴大兩岸交流。