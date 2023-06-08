苗栗客家小炒。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為推廣客家美食文化，客委會與苗栗縣等4縣市政府，共同舉辦「客家小炒全國爭霸賽」，中區初賽6月11日上午10時30分，將在苗栗特色館盛大展開，全台將有30隊店家參賽，苗縣府指出，現場除比賽外，還有藝文表演、客家美食示範、在地市集等活動，歡迎大人細子共下來食來尞。

中區初賽共有來自中彰投苗四縣市30隊店家參賽，現場將演繹自家獨家風味料理，詮釋「在地傳統風味客家小炒」與「創意風格客家小炒」，並結合公館零售市場資源就地取材，考驗參賽者臨場發揮對客家小炒的烹調廚技。

為豐富活動內容，另安排在地市集、客家米食試吃及人氣投票活動，當日現場提供限量500張(每張3份)的好食客劵給現場的民眾，持劵試吃品客家小炒並投票選出心目中優秀的廚師隊伍，除了滿足大家的口腹之慾，又可以為現場參賽隊伍鼓勵打氣，是一場視覺、味覺及嗅覺的美食饗宴。

文化觀光局長林彥甫表示，此次競賽除聘請專業評審團外，當日亦邀請多場藝文表演包含：姍姍舞藝坊、聯合大學阿卡貝拉、大襟客八音團及聯合民族管弦樂團等表演團體，更安排了世界名廚潘岱儒主廚表演2道客家美食示範，歡迎鄉親好朋友6月11日一同共襄盛舉。