民眾黨主席柯文哲8日在「日本外國特派員協會」演講並受訪。媒體詢問，柯主張「台灣和平、日本和平、世界和平」，但台灣跟中國沒有互信，具體維持台灣和平的方式為何？柯文哲指出，第一是國防自主，要維持嚇阻的力量，第二，還是要設法溝通，他願意跟中國對談。

柯文哲指出，台灣有事、日本有事的理由非常簡單，因為日本超過90％能源必須通過台灣附近海域來到日本，所以日本本來就非常關心台灣的安全。

柯文哲說，如何促進台海和平，幾個原則，第一點，他還是同意所謂嚇阻的戰略，意思就是說，一個國家的安危不可能寄託在另一個國家的善意上面，所以台灣在國防自主上面，一定要達到相當的程度，可以讓對方覺得說，攻打台灣的代價太大。

柯文哲指出，一個月前訪問美國時，deterrence（嚇阻）這個字是美國高層用最多的一個字，翻譯成中文叫嚇阻，所以台灣必須有足夠的國防力量，這是第一點。

柯接著說，第二點，在這個基礎之上他願意跟中國對談，有人說關係都不好了為什麼談，他倒覺得倒過來，愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠，有時候越是爭吵才反而要談。

柯文哲舉例，過去他當台北市長的時候，舉辦過8次的雙城論壇，每一次都在幕後還是有很多爭議，但是夠過一次又一次的溝通，雙方也建立一定程度的互信，想這是一個例子，兩個重點，第一是國防自主要維持嚇阻的力量，第二，還是要設法溝通。

此此，有外媒詢問，柯文哲多次提到要跟大陸對話，柯未來要實行的對話方式，與國民黨有何不同？柯並未具體回應。他表示，先從歷史找答案，國民黨跟大陸的溝通為什麼會失敗，2014年太陽花學運就是一個例子，當人民不相信國民黨的時候，國民黨跟大陸溝通就不會成功。

柯文哲表示，他常常強調互信跟credit，跟中國有沒有彼此的信任，這個credit實在太重要，8年跟大陸打交道的過程，包括世大運，都保持「絕對不耍小手段、絕對保持誠信」，互信是需要時間建立。

柯文哲接著說，國民黨跟大陸溝通會失敗是因為已失去人民的信任，主要就是因為開放的過程中，那些開放的好處，被太多國民黨的人拿去，廣大的台灣人民沒有受益，這是買辦文化。

柯也提及，民進黨跟大陸之間雙方都沒有互信，在華人社會有一個特殊文化，也許西方文明不太了解，叫做面子，今天民進黨跟共產黨的問題，很多已經牽涉到面子問題，所以雙方都僵持不下，互信跟credit是兩個很重要因素，當失去這兩項，根本沒有辦法跟中國做有意義的交談。