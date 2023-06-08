《舞力對決：地表撐霸》日本隊主力 B-Girl 福島亞由美（前排戴帽者）今年拿下全日本二連霸冠軍。（甲上娛樂提供）

台灣霹靂舞國手蕭勝文 ShowMilk（左）與 B-Girl 吉露分享《舞力對決：地表撐霸》即將在台上映喜訊，讓吉露開心不已。（甲上娛樂提供）

Breaking 熱浪席捲來襲！今年夏天最強街舞電影《舞力對決：地表撐霸》由英國舞蹈夯片《3D舞力對決》雙導演攜原班團隊重磅回歸，將在暑假第一檔6月29日搶先英國上映！日前甲上娛樂號召全台最強「撐」霸者秀出創意撐地照，紛紛釣出民間高手，不少B-Boy、B-Girl在巴黎鐵塔、羅浮宮、東京鐵塔等著名地標前做出地板動作放大絕，超酷炫舞技和養眼腹背肌令人嘖嘖稱奇；其中在凱旋門前撐霸的霹靂舞國手蕭勝文ShowMilk，最近出國比賽時正好捕獲《舞力對決：地表撐霸》女主角B-Girl吉露本人，她得知電影即將在台灣上映開心得手舞足蹈，大呼：「我愛台灣！」

《舞力對決：地表撐霸》集結世界各國Breaking冠軍好手，囊括英國、德國、法國、荷蘭、比利時、丹麥、馬來西亞、日本等國家代表，一舉爭奪霹靂舞王殊榮，「八國聯軍」超威卡司空前絕後，值得一提的是，這些摩拳擦掌進軍明年巴黎奧運的準選手們當中，更暗藏殿堂級「地板大神」，大風車、折腰、單手定點、單手跳等各種高難度絕活在電影裡都看得到，燃爆腎上腺素的頂尖對決絕對要呼朋引伴朝聖一波！

這部最新街舞電影由《3D舞力對決》雙導演丹妮亞帕斯昆尼、麥斯吉華執導，2010年推出的第一集上演古典芭蕾對尬酷炫街舞，南轅北轍舞風激盪超強火花，2012年續集《3D舞力對決2》融合狂野拉丁舞及熱力街舞，兩集共創下全台破億元票房，全球累積票房高達25億元台幣，當時全世界更興起一股快閃街舞風潮，蔚為話題。

這回睽違11年，街舞熱浪在暑假重磅歸來，舞風聚焦在舞台效果最炸且明年將首度登上2024巴黎奧運舞台的「Breaking」，主要演員群找來坐擁多項世界盃冠軍的全球知名霹靂舞者。為了拍出影史上首部Breaking電影，導演丹妮亞帕斯昆尼非常重視選角，「由於這類型舞蹈需要不凡的技巧，卡司群必須真的會跳Breaking，這點很重要。我們的主要角色不只是霹靂舞高手，還都是有實戰經驗且技巧高超的舞者，他們會展現一連串炫目的動作，保證讓你目不轉睛。」