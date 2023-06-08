《八尺門的辯護人》舉辦媒體茶敘，(左起)王傳一、潘儀君、監製董成瑜、導演唐福睿、黃健瑋。（鏡文學提供提供）

黃健瑋、王傳一私下哥倆好。（鏡文學提供提供）

黃健瑋在《人選之選–造浪者》飾演的文宣部主任陳家競，力挺被性騷的女性部屬，近期政壇爆發的性騷案，宛如《人選之人》翻版，他8日出席《八尺門的辯護人》媒體茶敘談及最近「＃MeToo」風潮，表示從人類有歷史以來，這些事件存在社會已久、會發生在所有人生活周遭，只是曾經發生過的事現在一件一件被揭露、被看到，他認為如何預防、找出原因、如何處置與輔導才是重點，而這要從教育著手，教育孩子性別到底是什麼。

黃健瑋感嘆地說，「只是現在介紹第二性徵的健康教育一點幫助都沒有，教不會孩子任何東西，希望政府能再推動、研究如何教育下一代」。他說剛好這戲也有類似情節，這不是巧合，而是因為在生活周邊會發生，每一個人都應該去思考，從看到事件後的個人感受開始思考，才會有意義。

至於如何教育還在讀小學的女兒關於性平？他說，這是非常嚴肅的問題，是很大的題目，無法用兩三句話說明，也牽涉到人類的力量到底是什麼，「 力量缺失才造成暴力！」他說讀小學的女兒，男同學就是較活潑、幼稚、放縱，女生就比較成熟，他會簡單地告訴女兒：「這世界上，這些男生有很多力量，必須被節制，大部分的犯罪、戰爭都是男生引起的，男生普遍非常低能！」

他笑說女兒聽得懂關於「男生都很低能」，「她常罵我白痴，因為我在示範給她看，一個男生力量應該怎麼被節制，她會看到我練武術，看到我做那件事的樣子，她滿震撼，而我就是在示範我怎麼節制我自己的力量！」也有女兒的王傳一感同身受地說，「生女兒就這樣，我同意！」