中國大陸外交部發言人汪文斌6月8日主持例行記者會。法新社提問，美國駐中國大使伯恩斯7日稱，中國沒有停止生產芬太尼，他說將繼續向中方施壓，以制止毒品流入美國。對此，汪文斌回應，請先問美國政府為什麼忘恩負義，無理制裁中國公安部物證鑒定中心和國家毒品實驗室等機構？嚴重破壞雙方的禁毒合作基礎呢？

汪文斌說，他想先請媒體向伯恩斯大使問一個問題。2019年5月，中國政府本著人道主義精神，整類列管芬太尼類物質，為防範其非法制販及濫用發揮了重要作用，美國也是重要的受益國之一。但美國政府為什麼忘恩負義，無理制裁中國公安部物證鑒定中心和國家毒品實驗室等機構，並多次起訴制裁中國企業和個人，嚴重破壞雙方的禁毒合作基礎呢？美方究竟是要尋求通過合作來解決國內的毒品問題，還是把打壓遏制中國放在更重要的位置？可以去問一問伯恩斯大使。

汪文斌強調，中國政府始終嚴厲打擊毒品犯罪，在全球範圍內，最早整類列管芬太尼物質，也是世界上易制毒化學品管制最嚴厲的國家。所謂「中國芬太尼前體非法藉墨輸美」純屬虛假資訊。

汪文斌指出，美國內芬太尼危機的根源在於自身，減少國內需求和國內供給才是治本之策。美方要做的是反躬自省，加強國內處方藥管控，強化對毒品危害宣傳，減少國內毒品需求，而不是對別國汙蔑抹黑、甩鍋推責。