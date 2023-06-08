AFM係由東歐國家及其他新興國家期貨交易所於1998年在阿根廷布宜諾斯艾利斯成立，協會宗旨為援助並促進新興衍生性商品交易所發展、增進各國交易所溝通聯繫、強化與其他國際組織友好關係與經驗分享等。期交所於2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期以實際行動支持AFM，積極參與會務，並多次受邀擔任與談人，分享臺灣市場發展經驗，持續藉由國際論壇交流，提高我國市場能見度。

期交所企劃部黃定容經理受邀針對協會25週年發表演說，黃經理以千里之行，始於足下作為開場，並藉此分享期交所從1998年交易量27萬口，到2022年連續第三年超過3億口，在全球衍生性商品市場佔有一席之地，接著在「新興市場選擇權發展」座談，分享我國選擇權商品成功經驗，另就全球選擇權交易現況及未來發展與泰國證券交易所(Stock Exchange of Thailand)、非洲商品交易所(African Commodity Exchange)及巴西交易所(B3)等代表進行意見交流，成功行銷臺灣期貨市場，提升國際能見度，並拓展國際關係。

本屆年會與會者近百人，分別來自全球交易所、結算機構、證券期貨業者及資訊業者，包含德國交易所(Deutsche Borse)、泛歐交易所(Euronext)、歐洲能源交易所(European Energy Exchange)、南非交易所(Johannesburg Stock Exchange)及奈及利亞大宗商品交易所(AFEX Nigeria)等均派員與會。本屆討論議題廣泛豐富，涵蓋交易所間合作、氣候變遷下碳市場及農產類大宗商品發展、政經危機下中歐能源交易及新興市場集中結算趨勢等。